Artisti in campo per l’Ucraina

di Monica De Santis Si giocherà il prossimo 25 giugno, allo stadio Arechi di Salerno, la partita di veneficenza "Un gol per l'Ucraina" organizzata da Nadia Bravo della NB Managment, in collaborazione con l'Associazione Onlus 'E ti Porto in Africa' del professore Vincenzo Mallamaci per la raccolta fondi necessaria alla ricostruzione del reparto pediatrico dell'ospedale di Mariupol, ed il delegato Nicola Gianpaolo del direttivo ANCI. Una manifestazione che si snoderà in due momenti il primo con in campo i bambini ucraini che sfideranno i bambini della Campania ed il secondo che vedrà invece in campo la Nazionale Italiana Artisti Tv e la Play2Give. "Le finalità di questa iniziativa sono quelle di aiutare l'ambasciata ucraina della Santa Sede di Roma a ricostruire poi quella che sarà la nuova vita delle persone in Ucraina, ...

