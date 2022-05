“Alla fine è successo”. Don Matteo 13, gran colpo di scena: il pubblico lo stava aspettando (Di martedì 24 maggio 2022) Don Matteo, Raoul Bova e interessanti anticipazioni. L’arrivo dell’attore nella famosa serie al posto di Terence Hill è stata una scommessa vinta. Inizialmente qualcuno temeva che il pubblico potesse non abbracciare con favore questa rivoluzione. Via Don Matteo, dentro Don Massimo, un cambio epocale per la fiction giunta Alla tredicesima edizione. Ma i telespettatori hanno risposto positivamente e le nuove puntate stanno facendo ascolti record. Don Matteo, Raul Bova fa dimenticare Terence Hill. L’ultimo appuntamento con la fiction di Rai1 ha fatto registrare numeri clamorosi: quasi sei i milioni di telespettatori (5 milioni e 816mila per la precisione, ndr) con uno share del 31,7%. Ora, poi, sono in arrivo due nuove puntate e si tratta delle ultime due, quindi tra stasera 24 maggio e giovedì 26 si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Don, Raoul Bova e interessanti anticipazioni. L’arrivo dell’attore nella famosa serie al posto di Terence Hill è stata una scommessa vinta. Inizialmente qualcuno temeva che ilpotesse non abbracciare con favore questa rivoluzione. Via Don, dentro Don Massimo, un cambio epocale per la fiction giuntatredicesima edizione. Ma i telespettatori hanno risposto positivamente e le nuove puntate stanno facendo ascolti record. Don, Raul Bova fa dimenticare Terence Hill. L’ultimo appuntamento con la fiction di Rai1 ha fatto registrare numeri clamorosi: quasi sei i milioni di telespettatori (5 milioni e 816mila per la precisione, ndr) con uno share del 31,7%. Ora, poi, sono in arrivo due nuove puntate e si tratta delle ultime due, quindi tra stasera 24 maggio e giovedì 26 si ...

