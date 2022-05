Alba Parietti già convive col nuovo compagno, la sua dichiarazione d’amore (Di martedì 24 maggio 2022) Era da tempo che Alba Parietti non viveva un amore così importante e di Fabio Adami, manager 55enne, è innamorata davvero, perché la coppia è già andata a convivere. A soli due mesi dal loro incontro, dal loro inizio in coppia, Alba Parietti e il nuovo compagno sono già sicuri di volere vivere per sempre insieme, di condividere tutto delle loro giornate, delle loro vite. Fino a poche settimane fa la Parietti chiedeva il rispetto della privacy, confermava che aveva un nuovo fidanzato ma non voleva si parlasse di lui perché aveva una situazione complicata. Evidentemente ha risolto tutto e adesso sui social arriva la dichiarazione d’amore di Alba Parietti e l’annuncio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Era da tempo chenon viveva un amore così importante e di Fabio Adami, manager 55enne, è innamorata davvero, perché la coppia è già andata are. A soli due mesi dal loro incontro, dal loro inizio in coppia,e ilsono già sicuri di volere vivere per sempre insieme, di condividere tutto delle loro giornate, delle loro vite. Fino a poche settimane fa lachiedeva il rispetto della privacy, confermava che aveva unfidanzato ma non voleva si parlasse di lui perché aveva una situazione complicata. Evidentemente ha risolto tutto e adesso sui social arriva ladie l’annuncio ...

