“A 22 settimane è normale non sentire movimenti fetali?”

Buongiorno dottore, avrei una domanda. Al momento sono alla 22esima settimana di gravidanza, e mi preoccupa non sentire movimenti fetali (come dicono bollicine o aria o altro). Ho forse sentito qualcosa ma non ne sono sicura, e solo una o due volte. Ho la placenta anteriore e sono alla prima gravidanza, non so se può centrare. Chiedo se può essere possibile. Inoltre vorrei chiedere se non avendo preso molto peso né avendo molto pancione, è normale che io abbia dei dolori nella parte alta delle gambe, soprattutto magari dopo delle camminate? Si tratta di intorpidimento, formichine, come sensazioni di piccole scosse improvvise nella gamba. Attendo cortese riscontro ad entrambi i dubbi. Grazie mille. Cordiali saluti.

