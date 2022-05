YouTube rimuove più di 9.000 canali e 70.000 video relativi alla guerra in Ucraina (Di lunedì 23 maggio 2022) Tante le minacce ma, alla fine, la Russia non ha mai bloccato la piattaforma video YouTube che, ora, fa sapere di aver rimosso moltissimi canali e video sulla guerra in Ucraina. A fine marzo scorso, il regolatore russo Roskomnadzor multava YouTube per non aver rimosso dei contenuti sulla guerra, ma non si registrava alcuna sospensione della piattaforma in Russia. YouTube ha eliminato più di 70.000 video e 9.000 canali relativi alla guerra in Ucraina per violazione delle linee guida sui contenuti e ha, anche, rimosso video che si riferivano all’invasione di Putin come a una «missione di liberazione». La ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Tante le minacce ma,fine, la Russia non ha mai bloccato la piattaformache, ora, fa sapere di aver rimosso moltissimisullain. A fine marzo scorso, il regolatore russo Roskomnadzor multavaper non aver rimosso dei contenuti sulla, ma non si registrava alcuna sospensione della piattaforma in Russia.ha eliminato più di 70.000e 9.000inper violazione delle linee guida sui contenuti e ha, anche, rimossoche si riferivano all’invasione di Putin come a una «missione di liberazione». La ...

