Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 15:30

Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E PRENESTINA. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE OGGI CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21 SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA PER LAVORI. IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS NAVETTA I LAVORI SERALI ANDRANNO AVANTI FINO AL 5 GIUGNO, IL SABATO E LA DOMENICA RICORDIAMO SI SVOLGONO TUTTO IL GIORNO. INVECE I LAVORI SARANNO SOSPESI IL 25 MAGGIO E IL 2 GIUGNO IN CHIUSURA, IL TRASPORTO PUBBLICO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE DA ERICA ...

