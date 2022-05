Un borgo artistico per includere giovani talenti in difficoltà | “La mia mission possibile”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Il mio progetto è quello di avere un nuovoculturale e d’inclusione sociale a Venezia. Che sia aperto aiin, dove si possano esprimere con l’arte attraverso laboratori e stage pensati per loro, in spazi dedicati a loro”. Accade nel mondo, ogni tanto, un miracolo: è quello che ha fatto con estrema generosità, lucidità e semplicità Armanda Boffa Marchesani, farmacista per mezza vita, che da moderna mecenate ha scelto di dedicare, da ora in poi, la sua esistenza all’arte per aiutare, sostenere, stare vicina aiin. I giardini della Fondazione Marchesani diventano une culturale perche hanno delle ...