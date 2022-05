Ucraina, soldato russo di 21 anni condannato all'ergastolo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un tribunale di Kiev stabilisce che un soldato russo di 21 anni che ha ucciso un civile e' colpevole di crimini di guerra e lo condanna all'ergastolo, nel primo verdetto contro le forze di Mosca dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Un tribunale di Kiev stabilisce che undi 21che ha ucciso un civile e' colpevole di crimini di guerra e lo condanna all', nel primo verdetto contro le forze di Mosca dalla ...

SkyTG24 : Ergastolo a Shishimarin, primo soldato russo processato per crimini di guerra in #Ucraina - Open_gol : Se la decisione dovesse essere presa, la presenza di truppe Usa in Ucraina segnerebbe un’escalation rispetto alla p… - TgLa7 : #Ucraina: ergastolo per primo soldato russo a processo il ventunenne #VadimShishimarin - alexa5313 : RT @WomanWithPen: Dispiace anche per lui, che non sapeva cio' che faceva. Il vero crimine di #Putin e' negare l'umanita' non solo degli ucr… - cdghietta : RT @RaiNews: 'E' la sentenza più severa e qualsiasi persona equilibrata la contesterebbe', ha detto l'avvocato difensore dopo l'udienza del… -