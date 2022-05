Serie A 21 22 | la classifica a confronto dopo 38 giornate

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il campionato diA è giunto al termine, e la, con relativocon la scorsa stagione, è definitiva in tutte le zone. Il verdetto più importante, come prevedibile da diverse settimane, riguarda il Milan (+7), che espugna con un perentorio 0-3 il campo del Sassuolo (-12) e si laurea campione d’Italia per la 19^ volta nella propria storia. Un titolo sicuramente meritato per quanto fatto vedere nell’arco della stagione dai rossoneri, che sono riusciti a spodestare, e raggiungere per numero di titoli nazionali, gli eterni rivali dell’Inter (-7), a loro volto vittoriosi per 3-0 contro la Sampdoria (-16). Chiude al terzo posto, come già risaputo dalla scorsa settimana, il Napoli (+2), che imita le rivali e si impone per 0-3 sul campo dello Spezia (-3). Il secondo importante verdetto, invece, riguarda la zona Europa ...