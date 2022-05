Advertising

7giorni

... TIBRE, Autostrada CR - MN), alferroviario Mantova Codogno per poi passare alle opere di più stretta competenza provinciale quale la riqualificazione della ex SS 415 "" a ...Bravi ad andare in vantaggio, abbiamo sfiorato ilcon un paio di occasioni e rischiando ... Il Direttore Sportivo dellaBignami sul match: 'Partita brutta con poche occasioni. Rigore ... Raddoppio Paullese: controlli su subappalti, sicurezza nei cantieri e contribuzioni Nei giorni scorsi la Prefettura di Milano ha predisposto una serie di controlli in merito ai lavori di riqualificazione e raddoppio della Paullese, in corso di esecuzione tra Paullo e Settala. Una ...Cantieri per il raddoppio della Paullese sotto la lente d’ingrandimento. Venerdì è scattato, a sorpresa, il blitz dei militari della guardia di finanza e dei carabinieri dell’Arma. Nessun sequestro ...