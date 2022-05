Putin scampato ad un attentato: la rivelazione degli 007 di Kiev (Di lunedì 23 maggio 2022) Vladimir Putin, il presidente russo, è scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Vladimir, il presidente russo, èad undopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo ...

Advertising

tfnews_t : #Putin scampato a un #attentato #attentatoputin #russia #UkraineRussiaWar #news #cronaca #tfnews #intelligence - lidsangelici : RT @Ucrainarussia: ??#Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo conferma l'intelligence dell'#Ucraina… - Moixus1970 : RT @Ucrainarussia: ??#Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo conferma l'intelligence dell'#Ucraina… - Ucrainarussia : ??#Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo conferma l'intelligence dell'… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: 007 Kiev: Putin scampato ad un attentato due mesi fa #ucraina #russia #mosca #kiev -