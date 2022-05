Pestaggio brutale davanti a un bar, ragazzo in coma: arrestati due ventenni, erano fuggiti sull'Appennino (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono andati a prenderli sull'Appennino bolognese dove, probabilmente, i protagonisti del Pestaggio violento , pensavano di poterla fare franca in attesa che si calmassero le acque. Ma i due 20enni ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono andati a prenderlibolognese dove, probabilmente, i protagonisti delviolento , pensavano di poterla fare franca in attesa che si calmassero le acque. Ma i due 20enni ...

Advertising

tvprato : Brutale pestaggio a San Paolo: due ventenni arrestati per tentato omicidio - Morch1964 : 'NON C'È IL NAZISMO IN UCRAINA' Questo è il video del brutale pestaggio da parte di esponenti di estrema destra ai… - flasorella : RT @TatiUdaci: 'NON C'È IL NAZISMO IN UCRAINA' Questo è il video del brutale pestaggio da parte di esponenti di estrema destra ai comunist… - iltirreno : ?? La squadra mobile ha rintracciato sull’Appennino bolognese un paio di giovani accusati di aver picchiato un norda… - Zepset1969 : RT @TatiUdaci: 'NON C'È IL NAZISMO IN UCRAINA' Questo è il video del brutale pestaggio da parte di esponenti di estrema destra ai comunist… -