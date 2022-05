Messy ponytail per Kristen | micro-caschetto pixie per Lea | i due hairstyle delle protagoniste di Crimes of the Future

Leggi su iodonna

(Di lunedì 23 maggio 2022) Cannes 2022, David Cronenberg torna al genere horror con il nuovo filmof the: protagonisti Viggo Mortensen, Léa Seydoux, bond girl di No Time To Die e la candidata all’OscarStewart per la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer. Le due attrici star della serata hanno sfoggiato due beauty look agli antipodi, con protagonisti i capelli:e spettinati per la Stewart, rigorosi e sleek per la Seydoux. Cannes 2022, I beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto Cannes 2022:Stewart ...