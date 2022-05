Mbappé al Psg «per scelta personale». al-Khelaifi: «Il denaro per lui non è la cosa più importante». Le indiscrezioni sull’ingaggio (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attaccante francese Kylian Mbappé difende la scelta di aver preferito l’offerta del Paris Saint-Germain, nonostante quella generosa del Real Madrid spiegando di aver deciso solo per «motivi personali» di restare in Francia con il club parigino fino al 2026. In conferenza stampa, il giocatore ha provato a scacciare le polemiche circolate da mesi sulle sue intenzioni di andare in Spagna tentato solo da ingaggi stratosferici. «La Francia è il paese in cui voglio vivere, è il mio paese – ha detto l’attaccante – Il club vuole anche cambiare molte cose sul piano sportivo. La mia storia qui non è finita». Poi ha ribadito di aver fatto una scelta personale, priva di alcuna pressione dall’esterno: «Il Psg non ha bisogno di convincermi, dovrebbe essere un onore giocare a Parigi. Penso di aver preso una decisione ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attaccante francese Kyliandifende ladi aver preferito l’offerta del Paris Saint-Germain, nonostante quella generosa del Real Madrid spiegando di aver deciso solo per «motivi personali» di restare in Francia con il club parigino fino al 2026. In conferenza stampa, il giocatore ha provato a scacciare le polemiche circolate da mesi sulle sue intenzioni di andare in Spagna tentato solo da ingaggi stratosferici. «La Francia è il paese in cui voglio vivere, è il mio paese – ha detto l’attaccante – Il club vuole anche cambiare molte cose sul piano sportivo. La mia storia qui non è finita». Poi ha ribadito di aver fatto una, priva di alcuna pressione dall’esterno: «Il Psg non ha bisogno di convincermi, dovrebbe essere un onore giocare a Parigi. Penso di aver preso una decisione ...

L'#Equipe: "#Mbappé è rimasto al #Psg per spingere la sua Parigi a vincere la prima Champions e per far crescere la… - Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - Psg, Al Khelaifi: 'Per Mbappé i soldi non sono la cosa più importante'. E lui: 'Ho scelto da francese'

