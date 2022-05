Maria Falcone a “Domenica In”: “Dopo 30 anni dalla morte di Giovanni, non voglio piangere più” (Di lunedì 23 maggio 2022) Oggi tutte le reti Rai dedicano il proprio palinsesto al ricordo delle vittime della mafia a 30 anni dalla strage Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 23 maggio 2022) Oggi tutte le reti Rai dedicano il proprio palinsesto al ricordo delle vittime della mafia a 30strage Perizona Magazine.

Advertising

petergomezblog : Trent’anni da Capaci, Maria Falcone: “Lagalla prenda le distanze da Dell’Utri e Cuffaro, non sono limpidi”. E il ca… - fattoquotidiano : Trentennale Capaci, Maria Falcone: “Lagalla prenda le distanze da Dell’Utri e Cuffaro”. E lui rinuncia ad andare al… - fanpage : A distanza di 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nessuno ha chies… - SabryStefano : RT @nonelarena: A 30 anni dalla strage di #Capaci, dove il 23 maggio 1992 persero la vita Giovanni #Falcone, Francesca Morvillo e gli agent… - conlaqdiquadro : RT @fanpage: A distanza di 30 anni dalla strage di #Capaci e di via D’Amelio #GiovanniFalcone e Paolo Borsellino nessuno ha chiesto veramen… -