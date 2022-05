“L’omertà non è solo mafiosa, c’è quella istituzionale che è più grave”, il messaggio di Fiammetta Borsellino | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono responsabilità delle organizzazioni criminali e quelle dello Stato. Fiammetta Borsellino, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, ha parlato in occasione dell’anniversario dell’uccisione del giudice Giovanni Falcone, grande amico di suo padre Paolo anch’egli ucciso dalla mafia nel luglio del 1992. E le sue parole sono molto dure, non solo contro chi ha usato la mano armata per uccidere chi lottava contro il sistema e la cupola di Cosa Nostra, ma anche contro chi – rappresentante dello Stato – ha fatto di tutto per depistare e rallentare la corsa verso la verità, le responsabilità e le condanne. «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono responsabilità delle organizzazioni criminali e quelle dello Stato., ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, ha parlato in occasione dell’anniversario dell’uccisione del giudice Giovanni Falcone, grande amico di suo padre Paolo anch’egli ucciso dalla mafia nel luglio del 1992. E le sue parole sono molto dure, noncontro chi ha usato la mano armata per uccidere chi lottava contro il sistema e la cupola di Cosa Nostra, ma anche contro chi – rappresentante dello Stato – ha fatto di tutto per depistare e rallentare la corsa verso la verità, le responsabilità e le condanne. «non è, ma c’èche è più...

