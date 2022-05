Lega a Letta, chi pensa a Ius soli o Ddl Zan non aiuta Paese (Di lunedì 23 maggio 2022) "La Lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, Ius soli o Ddl Zan non aiutano l'Italia". Così i capigruppo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Laè al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, Iuso Ddl Zan nonno l'Italia". Così i capigruppo di ...

Advertising

Open_gol : Il segretario della Lega: «Noi pensiamo alle tasse, Letta e il Pd passano il tempo tra Ius Soli e Ddl Zan» - augusto_amato : Nervi tesi per Enrico Letta, che minaccia Matteo Salvini: “Hai superato il limite” - marsatt72921332 : #NEW Salvini: è @EnricoLetta che rallenta operato Governo Leader Lega, Letta non ha argomenti poverino (#TGLa7) - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Salvini: è @EnricoLetta che rallenta operato Governo Leader Lega, Letta non ha argomenti poverino - TgLa7 : #Salvini: è @EnricoLetta che rallenta operato Governo Leader Lega, Letta non ha argomenti poverino -