Johnny Depp | una donna urla Questo bambino è tuo! e viene espulsa dall' aula di tribunale

Una donna con in braccio un bambino si è messa ad urlare durante il processo in corso tra Johnny Depp e Amber Heard ed è stata espulsa dall'aula di tribunale di Farifax. Una donna, che teneva in braccio un bambino, ha iniziato ad urlare all'interno del tribunale di Farifax, in Virginia, dicendo che credeva che la sua anima e quella di Johnny Depp fossero "connesse": la signora è stata espulsa dall'aula durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo tra la star di Pirati dei Caraibi e la sua ex moglie Amber Heard.

