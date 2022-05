Advertising

zazoomblog : Milan Campione d’Italia! Il pullman scoperto sfila per le vie di Milano LIVE NEWS - #Milan #Campione #d’Italia!… - leggoit : Il #milan sfila per le strade di Milano. Pioli ai tifosi: «Più forti senza di voi? Non avevano capito un c...» - hervnandez : a che ora sfila il milan a milano? -

Le strade di Milano , come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita da Casae terminerà proprio in Duomo: sono migliaia i tifosi in strada ad osannare la squadra campione d'Italia. Il discorso di Ibra negli spogliatoi è da brividi: 'Nessuno credeva in noi' VIDEO E l'...Tra i ritorni a Milano da segnalare, come già risaputo, Moschino con la sua linea uomo, così come Versace e Marcelo Burlon County of, che fa coincidere il coming back in calendario con il ...Le strade di Milano, come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del Milan. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita ...Tifosi rossoneri in delirio per le strade di Milano da Casa Milan verso il duomo. In migliaia sono accorsi per omaggiare Ibrahimovic e compagni che sfilano sul pullman scoperto. Uno scudetto sul bracc ...