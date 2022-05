Il grazie di Michelle Hunziker ad Eros conclude una giornata perfetta

(Di lunedì 23 maggio 2022) E’ stata unaimportante ieri pere il suoadRamazzotti lo sottolinea ancora di più, perché dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi nella vita della conduttrice sono arrivate altre passioni. Ieriha superato l’esame di kyokushinkai, un esame che negli ultimi giorni la preoccupava molto perché è una delle sue nuove passioni. Nella palestra di Bologna il suo maestro le ha stretto la cintura blu alla vita, la conclusione di un primo percorso maha tutta l’intenzione di proseguire. E’ statoad avergli parlato di questa disciplina, ad averle regalato un nuovo modo per scaricare la tensione, per sentirsi più forte, per andare avanti. E’ stato l’ex marito a ...

La conduttrice si immortala in una palestra a Bologna per ricevere la cintura ... La conduttrice scalda i social con le parole per Eros Ramazzotti: "Devo dirti grazie". Il motivo della dedica di Michelle Hunziker ... E' stata una giornata molto importante ieri per Michelle Hunziker, il suo grazie ad Eros Ramazzotti lo conferma ...