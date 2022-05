(Di lunedì 23 maggio 2022) L'attrice di "The Dreamrs - I sognatori" si è esposta pubblicamente sulla battaglia legale di quella che era una delle coppie hollywoodiane più amate del mondo. Su Instagram ha condiviso la sua posizione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

GianluPisu94 : RT @MediasetTgcom24: Eva Green sta dalla parte di Johnny Depp: 'Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo' #johnnydepp #evagreen #A… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Eva Green sta dalla parte di Johnny Depp: 'Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo' #johnnydepp #evagreen #A… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Eva Green sta dalla parte di Johnny Depp: 'Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo' #johnnydepp #evagreen #A… - MediasetTgcom24 : Eva Green sta dalla parte di Johnny Depp: 'Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo' #johnnydepp #evagreen… - diredonnait : Eva Green dalla parte di Johnny Depp nel processo vs Amber Heard: “Non ho dubbi” -

È ad esempio il caso di, che su Instagram posta una foto con Johnny e scrive: 'Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo'. E gli fa un augurio: 'La vita sarà migliore di quanto non ...Anchesi è schierata su Instagram con la star de "I Pirati dei Caraibi" Non si è presentata sul banco dei testimoni, ma Courtney Love ha voluto comunque dire la sua sul processo Depp - ...La donna, secondo quanto riportato da Variety, ha confermato le accuse della sorella, secondo cui Depp l'avrebbe ripetutamente colpita e lei sarebbe intervenuta per evitare che l'attore si scagliasse ...Eva Green ha condiviso su Instagram un messaggio nel quale si schiera dalla parte di Johnny Depp, nel processo contro Amber Heard.