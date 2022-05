Advertising

classcnbc : LA RASSEGNA STAMPA DI CAFFÈ AFFARI #Davos2022, le raccomandazioni di Bruxelles all'Italia, #Draghi rassicura sul… - Massimo46572086 : Oggi leggendo un quotidiano ho capivo che Draghi sa scrivere e la Casellati sa pure leggere, mi rassicura ! Il prob… -

La Stampa

ROMA. Prima della pausa estiva Marioha cerchiato in rosso nell'agenda due scadenze. La prima è il 31 maggio, la data limite concessa ai partiti per chiudere l'accordo sul disegno di legge concorrenza. La seconda è il 30 giugno, ...... il 'biglietto da visita' per vincere le elezioni politiche, in vista delle quali FI è impegnata per far vincere il centrodestra, perchè la maggioranza che appoggia ora il governo- che ... Draghi rassicura l'Europa: “Centreremo gli obiettivi”. Stretta sulla concorrenza In un colloquio telefonico Draghi assicura a Zelensky un supporto costante a Kiev e si impegna su tre obiettivi primari.Senza accordo saltano le modifiche sugli altri articoli. Draghi scrive alla presidente del Senato Casellati: approvare il testo entro maggio ...