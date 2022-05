Demiral verrà riscattato dall’Atalanta | ma la cessione è possibile La situazione

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 23 maggio 2022)ha disputato a Bergamo una stagione tanto grintosa quanto impeccabile. La sua voglia di lottare unita alla capacità di essere forte da un punto di vista difensivo lo hanno fatto affermare anche in contesti europei. Futuro? Sicuramente non all’Atalanta. Oltre al post pubblicato su Instagram, risulta che il giocatore turcovenduto al miglior L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Verona-Atalanta: probabili formazioni, quote e pronostico Pezzella: “Ho scelto l’Atalanta per come lavorano gli esterni. Il mio sogno…” In chestava l’Atalanta l’11 settembre 2001? Infortunio Pessina, ecco i tempi di recupero del trequartista nerazzurro Atalanta, prime sette giornate di campionato a confronto con la scorsa stagione ...