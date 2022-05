Champions League 2022 2023 | il punto sulle fasce e sulle squadre qualificate | c’è un rischio per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 23 maggio 2022) Chi si è qualificato alla? In che fascia sono le varie? Tutte le notizie sulla prossima edizione della massima competizione per club. Oggi si sono chiuse le ultime due corse al titolo dei top campionati europei, ovvero quelle di Serie A e Premier. Milan e Manchester City hanno potuto dare il via ai festeggiamenti, per la disperazione di Inter e Liverpool. Per tutti, a parte proprio i Reds, il Real, la Roma e il Feyenoord, impegnate nelle finali europee ancora da disputare, è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione. Per le migliorieuropee vuol dire anche cominciare a pensare alladel prossimo anno. Scopriamo a qualispetterà ...