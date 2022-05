Capaci, trent’anni fa Palermo era immersa in una nube di polvere da sparo. Oggi puzza di ipocrisia (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati di Palermo e della Sicilia. Come ogni 23 maggio da 30 anni il rito auto assolutorio di una città (e di uno stato intero direi) che ricorda la morte di Falcone, di sua moglie, dei ragazzi della scorta. Ricorda, appunto, la morte. Quell’ultimo giorno. Perché ricordare gli altri, ricordare i giorni precedenti, sarebbe scomodo. Per taluni imbarazzante. Sia chiaro, il 23 maggio 1992 ha rappresentato per molti una data spartiacque. Sicuramente per la mia generazione. Cresciuta in una città con i morti ammazzati oramai parte del paesaggio e con le autobombe che sventavano palazzi. E sia altrettanto chiaro, ricordare è pratica di lotta e consapevolezza. E chi, penso alle bislacche proposte di cambiare nome all’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” perché “brutto biglietto da visita”, vuole considerare superfluo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati die della Sicilia. Come ogni 23 maggio da 30 anni il rito auto assolutorio di una città (e di uno stato intero direi) che ricorda la morte di Falcone, di sua moglie, dei ragazzi della scorta. Ricorda, appunto, la morte. Quell’ultimo giorno. Perché ricordare gli altri, ricordare i giorni precedenti, sarebbe scomodo. Per taluni imbarazzante. Sia chiaro, il 23 maggio 1992 ha rappresentato per molti una data spartiacque. Sicuramente per la mia generazione. Cresciuta in una città con i morti ammazzati oramai parte del paesaggio e con le autobombe che sventavano palazzi. E sia altrettanto chiaro, ricordare è pratica di lotta e consapevolezza. E chi, penso alle bislacche proposte di cambiare nome all’aeroporto di“Falcone e Borsellino” perché “brutto biglietto da visita”, vuole considerare superfluo ...

