Botta e risposta al veleno tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti | l’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Scontro tra i due dopo un’intervista rilasciata dal conduttorealtra, europarlamentare del PD. Tutto è nato a seguito di una intervista a Corriere della Sera rilasciata dal conduttore e giornalista. Parlando proprio dellaha detto “La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale”. E poi: “è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si ...