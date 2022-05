Alpini | molestie e polemiche | “Serve una leva civica obbligatoria che insegni i valori”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Damiano Amaglio, Tenente f.nonché Consigliere provinciale di Bergamo, interviene sulledelle penne nere riunite a Rimini per il raduno annuale. Lesulledi Rimini sembrano non fermarsi, tra silenzi e dichiarazioni improvvide, raccolte di firme e ordini del giorno. Dato che tra i passi tattici militari che ricordo c’è il passo del leopardo, persino quello del gattino, ma non quello dello struzzo, provo a dire la mia sperando di contribuire ad andare oltre e superare la vicenda. Il terreno è scivoloso e mi si consiglia di tacere, ma il mio cappello da ufficiale, per meritarmi il quale ho sputato sangue, mi impone di prendere posizione. Quel che vedo, sento e soprattutto non sento dire, mi fa capire che siamo su un piano inclinato pericoloso: va raddrizzato o ci faremo male ...

Il generale Figliuolo, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha commentato i fatti di Rimini, con le presuntedi alcuniverso alcune donne. A margine della presentazione al Salone del libro di Torino per del libro "Un italiano", Figliuolo ha condannato duramente l'accaduto. "I fatti di Rimini ...di Redazione Cronache Per la prima volta l'ex commissario per l'emergenza Covid interviene sui presunti casi diall'adunata deglidi Rimini. Lo ha fatto durante la presentazione del suo libro a Torino "I fatti di Rimini vanno condannati senza se e senza ma perché le violenze fisiche e verbali ..."I fatti di Rimini vanno condannati senza se e senza ma perché le violenze fisiche e verbali sono da perseguire innanzitutto a norma di legge. Ma io ritengo che l'associazione alpini, una volta indivi ...