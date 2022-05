WRC, Rally Portogallo: Rovanpera cala il tris (Di domenica 22 maggio 2022) Comandare per due giorni e poi finire sconfitto. Elfyn Evans ricorderà il WRC del Portogallo per lungo tempo, anche al termine della sua carriera nei Rally. Il gallese appariva inafferrabile, ma poi il sabato sera arriva una doccia fredda di nome Kalle Rovanpera. Il 21enne finnico è alla sua terza affermazione consecutiva, ottenuta tra l’altro su tre terreni diversi (qui sulla terra, in Croazia sull’asfalto e in Svezia sulla neve). Takamoto Katsuta parte oggi con la terza posizione, per un podio tutto Toyota. Ma la manterrà? WRC, Rally Portogallo: Leg 2 è un monologo giapponese WRC: cosa succede nel finale del Rally del Portogallo? La giornata conclusiva consiste di cinque prove speciali (tra cui la storica di Fafe con il celeberrimo salto), con alcuni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) Comandare per due giorni e poi finire sconfitto. Elfyn Evans ricorderà il WRC delper lungo tempo, anche al termine della sua carriera nei. Il gallese appariva inafferrabile, ma poi il sabato sera arriva una doccia fredda di nome Kalle. Il 21enne finnico è alla sua terza affermazione consecutiva, ottenuta tra l’altro su tre terreni diversi (qui sulla terra, in Croazia sull’asfalto e in Svezia sulla neve). Takamoto Katsuta parte oggi con la terza posizione, per un podio tutto Toyota. Ma la manterrà? WRC,: Leg 2 è un monologo giapponese WRC: cosa succede nel finale deldel? La giornata conclusiva consiste di cinque prove speciali (tra cui la storica di Fafe con il celeberrimo salto), con alcuni ...

Advertising

toyota_italia : Il #ToyotaGAZOORacing è pronto per fronteggiare una nuova, difficile sfida ?? Ad attenderli, l'impervio percorso su… - Tuttipazziperi1 : Kalle Rovanperä conquista il suo terzo successo consecutivo. - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Inarrestabile Kalle Rovanpera che ha dominato il #RallydePortugal conquistando il terzo successo consecutivo nel #WRC. Se… - Italiaracing : Inarrestabile Kalle Rovanpera che ha dominato il #RallydePortugal conquistando il terzo successo consecutivo nel… - Giornaleditalia : #italpresssport Rally: Wrc. Rovanpera vince in Portogallo e allunga in classifica -