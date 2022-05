Vaccini e proprietà intellettuale. Non mettere a rischio la produzione (Di domenica 22 maggio 2022) Durante la pandemia il sistema di proprietà intellettuale (PI) ha stimolato la creazione di numerose partnership, portando allo sviluppo di Vaccini sicuri ed efficaci e alla produzione di miliardi di dosi. Recentemente, però, alcuni Stati hanno chiesto di eliminare o sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale per consentire l’accesso globale e a costi abbordabili a Vaccini e terapie. Una decisione che, non solo non aumenterebbe la produzione ma sarebbe altamente controproducente: distruggerebbe le collaborazioni e i partenariati di produzione internazionali che si sono rivelati indispensabili; minerebbe l’incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo (R&S) di nuove tecnologie e terapie. IL RUOLO DELLE ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Durante la pandemia il sistema di(PI) ha stimolato la creazione di numerose partnership, portando allo sviluppo disicuri ed efficaci e alladi miliardi di dosi. Recentemente, però, alcuni Stati hanno chiesto di eliminare o sospendere temporaneamente i diritti diper consentire l’accesso globale e a costi abbordabili ae terapie. Una decisione che, non solo non aumenterebbe lama sarebbe altamente controproducente: distruggerebbe le collaborazioni e i partenariati diinternazionali che si sono rivelati indispensabili; minerebbe l’incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo (R&S) di nuove tecnologie e terapie. IL RUOLO DELLE ...

