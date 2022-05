Una famiglia distrutta | Bomba sul web: la ex del reality con il padre di una famosissima influencer (Di domenica 22 maggio 2022) Nelle ultime ore sta girando un gossip Bomba: sembra che Nathaly Caldonazzo abbia ritrovato l’amore ma nel frattempo una famiglia ci sarebbe andata di mezzo. Sembra che Nathaly Caldonazzo, recentemente reduce dalla partecipazione alla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, si sia fidanzata e a farsi sfuggire alcune piccanti indiscrezioni in merito sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. Secondo i due influencer la nuova fiamma di Nathaly Caldonazzo sarebbe il padre di un volto abbastanza conosciuto sul web, ovvero di una famosa TikToker. La situazione che si è venuta a creare, però, non è certo delle migliori. A quanto pare l’uomo ha lasciato la sua famiglia per stare insieme alla showgirl. La notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata (o meglio, dai ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 22 maggio 2022) Nelle ultime ore sta girando un gossip: sembra che Nathaly Caldonazzo abbia ritrovato l’amore ma nel frattempo unaci sarebbe andata di mezzo. Sembra che Nathaly Caldonazzo, recentemente reduce dalla partecipazione alla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, si sia fidanzata e a farsi sfuggire alcune piccanti indiscrezioni in merito sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. Secondo i duela nuova fiamma di Nathaly Caldonazzo sarebbe ildi un volto abbastanza conosciuto sul web, ovvero di una famosa TikToker. La situazione che si è venuta a creare, però, non è certo delle migliori. A quanto pare l’uomo ha lasciato la suaper stare insieme alla showgirl. La notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata (o meglio, dai ...

Advertising

PisaSC : Più di una semplice squadra. Questa è una famiglia. ???? More than just a team. This is a family. ???? #Pisa #PisaSC… - fanpage : La famiglia di Giuseppe Pinelli ha querelato l’ex prefetto di Milano Achille Serra per aver dichiarato che l’anarch… - enpaonlus : Bacon,micetto incantevole,vi aspetta al rifugio Enpa di Treviso! ??@girasol44247939? ?@AdozioniX? ?@baffirandagi? ?… - numar61 : @convivioblog @matteorenzi Contiamo le porcherie fatte da lui? Come solo esempio il rapporto con verdini. Non vi fa… - ZicaEliana : Il Fantastici Ballerini che ieri sera hanno dato ancora più ritmo al'L'EREDITÀ - UNA SERA INSIEME',RINGRAZIANO la F… -