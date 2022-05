“Un filo sottile avvinghia Giorgia ed Enrico”, le reazioni all’analisi di Follini (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni ed Enrico Letta, due leader uniti da un filo ‘invisibile’, ovvero dalla “consapevolezza” che non si troveranno mai e poi mai “a dover convivere sotto lo stesso tetto di governo”. E’ l’analisi di Marco Follini, contenuta nel suo “Punto di vista” per Adnkronos. ROTONDI – Un pensiero condiviso anche da Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e fondatore di ‘Verde è Popolare’. “Non posso che sposare questa analisi”, dice il deputato all’Adnkronos. “Sono amico di Follini, Meloni e Letta. Sono condizionato dall’amicizia per l’autore dell’articolo. Ma fatta questa premessa non v’è dubbio che Meloni e Letta si staglino come due ‘mezzi’ candidati premier”. Perché ‘mezzi’? “Meloni e Letta guidano con un piccolo margine numerico le rispettive ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) –Meloni edLetta, due leader uniti da un‘invisibile’, ovvero dalla “consapevolezza” che non si troveranno mai e poi mai “a dover convivere sotto lo stesso tetto di governo”. E’ l’analisi di Marco, contenuta nel suo “Punto di vista” per Adnkronos. ROTONDI – Un pensiero condiviso anche da Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e fondatore di ‘Verde è Popolare’. “Non posso che sposare questa analisi”, dice il deputato all’Adnkronos. “Sono amico di, Meloni e Letta. Sono condizionato dall’amicizia per l’autore dell’articolo. Ma fatta questa premessa non v’è dubbio che Meloni e Letta si staglino come due ‘mezzi’ candidati premier”. Perché ‘mezzi’? “Meloni e Letta guidano con un piccolo margine numerico le rispettive ...

