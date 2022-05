Un colonnello dei Pasdaran ucciso a Teheran. Soliti sospetti (Di domenica 22 maggio 2022) Un membro del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, le Sepâh, è stato ucciso a Teheran dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro la sua auto domenica. L’uomo, Sayad Khodayari , è morto quando due uomini a bordo di una motocicletta gli hanno sparato cinque proiettili vicino a casa sua, nella zona di Mojahedin-e-Islam Street, intorno alle 16:00, ha detto l’agenzia stampa statale iraniana Iran. “Secondo fonti informate, gli aggressori sono inseguiti dai servizi segreti e dalle forze di sicurezza”, ha scritto l’agenzia. Le immagini pubblicate mostrano un uomo accasciato sul sedile del conducente di un’auto con i finestrini in frantumi sul lato passeggero. Non è il primo caso di omicidi di questo genere, spesso legati a killing mission del Mossad, che mantiene attivo un canale all’interno dell’Iran e che dimostra con certe ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Un membro del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, le Sepâh, è statodopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro la sua auto domenica. L’uomo, Sayad Khodayari , è morto quando due uomini a bordo di una motocicletta gli hanno sparato cinque proiettili vicino a casa sua, nella zona di Mojahedin-e-Islam Street, intorno alle 16:00, ha detto l’agenzia stampa statale iraniana Iran. “Secondo fonti informate, gli aggressori sono inseguiti dai servizi segreti e dalle forze di sicurezza”, ha scritto l’agenzia. Le immagini pubblicate mostrano un uomo accasciato sul sedile del conducente di un’auto con i finestrini in frantumi sul lato passeggero. Non è il primo caso di omicidi di questo genere, spesso legati a killing mission del Mossad, che mantiene attivo un canale all’interno dell’Iran e che dimostra con certe ...

