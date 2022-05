ULTIM’ORA | la Salernitana perde 4-0 ma si salva comunque! Cagliari retrocesso

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 maggio 2022) Nonostante una pesante sconfitta per 4-0 subita in casa dall’Udinese, lasi, rimarrà in Serie A. A scendere in Serie B con Venezia e Genoa ci va quindi il, che pareggia 0-0 proprio con i veneziani. Amarissima ultima giornata per il popolo sardo, a cui sarebbe bastata una vittoria contro una squadra già retrocessa.che invece soffre fino all’ultimo, dopo essere stata in svantaggio per 84 minuti contro l’Udinese., Davide Nicola (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Seconda miracolosa salvezza per l’allenatore dei campani Davide Nicola, che si conferma perfetto per le squadre che cercano di rimanere nel massimo campionato della penisola. Già nel 2017 portò il Crotone arsi grazie a una miracolosa rimonta nella parte ...