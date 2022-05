(Di domenica 22 maggio 2022) Salerno, 22 mag. (Adnkronos) - “Lainnon è solo una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, ma rappresentaunaper laglobale. Le conseguenze dell'aggressione russa dimostrano l'importanza di salvaguardare lain ogni momento e in ogni luogo del mondo. Questo obiettivo, sancito dai trattati istitutivi dell'Unione europea, è oggi più importante che mai”. Lo dichiara Janusz, commissario europeo per l'Agricoltura, in un videomessaggio inviato in occasione di RegenerAction, quattro giorni di iniziative che si svolgono a Pollica (Salerno) in occasione della Eu Agrifood Week, organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Wojciechowski, 'Guerra è anche minaccia a sicurezza alimentare, azioni per preservarla' -… -

OlbiaNotizie

'È necessario organizzare corridoi alternativi per l'esportazione, in particolare per il grano e il mais perché l'ha molte scorte', ha dettoa Politico.eu , primo a riportare ...... soprattutto per il grano, il mais, perché l'ha un sacco di scorte", ha detto il commissario europeo all'Agricoltura Janusz. La guerra insta dando vita a una crisi ... Ucraina: Wojciechowski, 'Guerra è anche minaccia a sicurezza alimentare, azioni per preservarla' Salerno, 22 mag. (Adnkronos) - “La guerra in Ucraina non è solo una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, ma rappresenta anche ...La Commissione presenta un pacchetto di misure per sbloccare il commercio di prodotti agricoli da e per Kiev puntando su treni e tir. E aggirare il blocco russo nel Mar Nero ...