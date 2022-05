Sassuolo-Milan anche sul mercato? Le parole di Carnevali su Berardi! (Di domenica 22 maggio 2022) Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo è da poco intervenuto ai microfoni di Dazn. Nell’infuocato pre-gara del match che, con ogni probabilità, deciderà le sorti del campionato l’AD dei neroverdi è stato incalzato dalle domande dei giornalisti in studio. Immancabile la domanda su Domenico Berardi e il mercato estivo. L’attaccante degli emiliani, non è un segreto, piace molto ai rossoneri che da tempo stan cercando di imbastire una trattativa per questa sessione estiva. Berardi-Sassuolo Alla domanda sull’argomento, Carnevali ha risposto così: “Al momento ci teniamo stretti i nostri giocatori. Con il Milan abbiamo parlato qualche tempo fa, ma anche con altre società.“ Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022), amministratore delegato delè da poco intervenuto ai microfoni di Dazn. Nell’infuocato pre-gara del match che, con ogni probabilità, deciderà le sorti del campionato l’AD dei neroverdi è stato incalzato dalle domande dei giornalisti in studio. Immancabile la domanda su Domenico Berardi e ilestivo. L’attaccante degli emiliani, non è un segreto, piace molto ai rossoneri che da tempo stan cercando di imbastire una trattativa per questa sessione estiva. Berardi-Alla domanda sull’argomento,ha risposto così: “Al momento ci teniamo stretti i nostri giocatori. Con ilabbiamo parlato qualche tempo fa, macon altre società.“

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - tvdellosport : ?? Atmosfera già calda in Piazza Duomo, piena di tifosi del Milan. Manca sempre meno alla sfida tra i rossoneri di P… - goatfat08 : RT @realfutebolnews: ? CAMPEONATO ITALIANO ? GOOOOOOOOOOL DO MILAN! GIROUD! Sassuolo 0x1 Milan - BetKingNG : In the Serie A, AC Milan lead Sassuolo 1 - 0. -