Sangue a Torvaianica | uomo accoltellato alla gola dopo un litigio

(Di domenica 22 maggio 2022) Pomezia – Momenti di paura questa mattina sul litorale romano, dove unè stato. Teatro dell’accoltellamento, secondo le prime ricostruzione arrivato al culmine di un, è avvenuta a. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 in viale Po. Ad allertare i carabinieri alcuni passanti. L’, un 47enne, è stato raggiunto da un fendenteed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso e gli inquirenti, che hanno ipotizzato il reato di tentato omicidio, stanno ascoltando alcune persone in caserma. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

Un uomo di 49 anni lotta tra la vita e la morte. È la vittima di una brutale aggressione finita nel, comune del litorale a sud di Roma, avvenuta intorno alle 8:30 di domenica mattina. Una lite scoppiata per motivi che sono al vaglio dei carabinieri e terminata in viale Po', all'...

Arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla ferita d'arma da taglio. Da quanto si apprende la vittima è gravissima ...L'uomo è stato accoltellato quasi a morte nel corso di una lite in strada in viale Po, a Torvaianica, all'altezza del civico 73. Un italiano di 45 anni è stato ferito con un profondo taglio alla gola.