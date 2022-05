Sampdoria, Ferrari da record: 100 presenze in Serie A oggi (Di domenica 22 maggio 2022) Ferrari taglia il prestigioso traguardo delle cento presenze in Serie A: nuovo record per il difensore della Sampdoria Alex Ferrari ha collezionato la presenza numero 100 in Serie A, in occasione del match contro l’Inter. Prestigioso traguardo per l’attuale difensore della Sampdoria, che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Bologna, Crotone e Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)taglia il prestigioso traguardo delle centoinA: nuovoper il difensore dellaAlexha collezionato la presenza numero 100 inA, in occasione del match contro l’Inter. Prestigioso traguardo per l’attuale difensore della, che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Bologna, Crotone e Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

