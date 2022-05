Real Madrid: sfumato Mbappé, si punta a un altro francese (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo il mancato arrivo di Kylian Mbappé, che ha rinnovato con il Psg fino al 2025, il Real Madrid spingerà per Aurelien Tchouameni... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo il mancato arrivo di Kylian, che ha rinnovato con il Psg fino al 2025, ilspingerà per Aurelien Tchouameni...

Advertising

tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - KoraPlusEG : Continua le dichiarazioni La Signora Faiza Al Amiri : Nell''offerta del Real Madrid abbiamo pieno potere dei dirit… - DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - MarcoMelotti10 : @filippomricci Esatto, chiaro sia in grande allenatore, non dico di no. Però, allenare certe squadre aiuta a vincer… - mferro60 : @FI69interista 12 punti e percorso netto manco il Real Madrid -