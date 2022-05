Piazza rossa (di rabbia). Perché Putin punta l’Italia (Di domenica 22 maggio 2022) C’è un dato tutto politico nella tornata di espulsioni diplomatiche con cui il governo russo ha colpito l’Italia di Mario Draghi. La dichiarazione di ventiquattro funzionari italiani a Mosca come “personae non gratae” costretti a lasciare il Paese entro otto giorni, annunciata all’ambasciatore Giorgio Starace mercoledì scorso, sembra a prima vista un atto di semplice protocollo. Il 5 aprile l’Italia ha infatti espulso trenta diplomatici russi in risposta all’invasione dell’Ucraina, una lista stilata con l’aiuto dei Servizi di intelligence italiani. In diplomazia, di norma, ad ogni espulsione ne corrisponde una uguale e contraria. Nel caso italiano è stato fatto notare che le proporzioni non sono state rispettate alla lettera. Anzi, ha azzardato qualche analista, l’Italia sarebbe stata perfino “graziata” dal Cremlino in virtù di una ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) C’è un dato tutto politico nella tornata di espulsioni diplomatiche con cui il governo russo ha colpitodi Mario Draghi. La dichiarazione di ventiquattro funzionari italiani a Mosca come “personae non gratae” costretti a lasciare il Paese entro otto giorni, annunciata all’ambasciatore Giorgio Starace mercoledì scorso, sembra a prima vista un atto di semplice protocollo. Il 5 aprileha infatti espulso trenta diplomatici russi in risposta all’invasione dell’Ucraina, una lista stilata con l’aiuto dei Servizi di intelligence italiani. In diplomazia, di norma, ad ogni espulsione ne corrisponde una uguale e contraria. Nel caso italiano è stato fatto notare che le proporzioni non sono state rispettate alla lettera. Anzi, ha azzardato qualche analista,sarebbe stata perfino “graziata” dal Cremlino in virtù di una ...

Advertising

formichenews : Piazza rossa (di rabbia). Perché Putin punta l’Italia Altro che reciprocità. Dalle espulsioni non proporzionali al… - lettera_mosca : Quasi 5 mila ragazzi sulla Piazza Rossa, a Mosca, per celebrare i 100 anni dalla fondazione dei Pionieri, con la co… - Angela23763271 : RT @il_krak: #agorarai #coffeebreakla7 #omnibusla7 #lariachetira #russia #ucraina #Putin #Mosca, Nella piazza Rossa Ancora i simboli de… - castelcivita48 : LO STANO ASPETTANDO SULLA PIAZZA ROSSA PER FESTEGGIARLO A DOVERE. NE HA DIRITTO. - a_lupisco : @PaoloSpantini @mgmaglie Di quali colpe si sarebbero macchiati i ballerini russi? Dovevano incatenarsi sulla Piazza… -