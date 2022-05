Olena Zelenska riappare in tv con suo marito Zelensky: «La guerra non me l’ha portato via: ma siamo una famiglia distrutta, come tutte in Ucraina» – Il video (Di domenica 22 maggio 2022) «Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra», ha detto la first lady Ucraina Olena Zelenska, moglie del presidente Volodymyr Zelensky, in una rara intervista alla tv Ucraina assieme al marito, la seconda da quanto è iniziata la guerra. La first lady Ucraina ha raccontato che non vedeva il marito da due mesi e mezzo e – secondo quanto riferisce la Bbc – è rimasta nascosta in un luogo protetto per motivi di sicurezza. «La nostra famiglia è distrutta, come qualunque famiglia Ucraina», dice Zelenska ai due giornalisti ucraini seduti accanto a loro attorno ad un tavolo rotondo. La giornalista le ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) «Nessuno mi sottrae mio, nemmeno la», ha detto la first lady, moglie del presidente Volodymyr, in una rara intervista alla tvassieme al, la seconda da quanto è iniziata la. La first ladyha raccontato che non vedeva ilda due mesi e mezzo e – secondo quanto riferisce la Bbc – è rimasta nascosta in un luogo protetto per motivi di sicurezza. «La nostraqualunque», diceai due giornalisti ucraini seduti accanto a loro attorno ad un tavolo rotondo. La giornalista le ...

