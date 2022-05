Non solo energie rinnovabili. Si può parlare di nucleare (Di domenica 22 maggio 2022) Ursula von der Leyen è stata chiara: l’Unione europea vuole (vorrebbe) che nei prossimi anni i tetti europei siano coperti da pannelli solari per la produzione di energia elettrica ed entro il 2029 (ovvero dopodomani) lo siano – per cominciare – tutti gli edifici pubblici. Dal dire al fare non c’è tanto di mezzo il sole (riprendendo un noto proverbio) ma piuttosto le ripercussioni che questi annunci avranno sul mercato dei pannelli solari che – ricordiamolo subito – in gran parte non è europeo ed ha Made in China le sue aziende di punta. Ja Solar, Jinko, LONGi Solar, Trina sono alcuni dei marchi più presenti sul mercato mondiale ed hanno in Cina, Taiwan e Corea le loro principali aree produttive. La decisione Ue svilupperà sicuramente anche aziende europee in questo campo, ma offre intanto a multinazionali extra-europee una grande occasione. A parte i tetti e l’economicità dei pannelli ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Ursula von der Leyen è stata chiara: l’Unione europea vuole (vorrebbe) che nei prossimi anni i tetti europei siano coperti da pannelli solari per la produzione di energia elettrica ed entro il 2029 (ovvero dopodomani) lo siano – per cominciare – tutti gli edifici pubblici. Dal dire al fare non c’è tanto di mezzo il sole (riprendendo un noto proverbio) ma piuttosto le ripercussioni che questi annunci avranno sul mercato dei pannelli solari che – ricordiamolo subito – in gran parte non è europeo ed ha Made in China le sue aziende di punta. Ja Solar, Jinko, LONGi Solar, Trina sono alcuni dei marchi più presenti sul mercato mondiale ed hanno in Cina, Taiwan e Corea le loro principali aree produttive. La decisione Ue svilupperà sicuramente anche aziende europee in questo campo, ma offre intanto a multinazionali extra-europee una grande occasione. A parte i tetti e l’economicità dei pannelli ...

