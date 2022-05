"Mezz'ora in più": anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella (Di domenica 22 maggio 2022) La posizione dell'Italia e dell'Europa nella ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina; l'anniversario della strage di Capaci; le difficoltà del governo tra riforme e politica estera;... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022) La posizione dell'Italia e dell'Europa nella ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina; l'anniversario della strage di Capaci; le difficoltà del governo tra riforme e politica estera;...

Advertising

horottoilvetro : Stacco una mezz’ora mi godo la pala a velocità 3 ???? - F1Carcarla : Ed eccoci con la mezz'ora di Replay C'È UNA GARA DIOCANE, DUE RIQUADRI CON DUE REPLAY DIVERSI #F1 #SpanishGP - Saetta_McQueen : @poesiadeimotori @MatteoDaRe @cartolaina2 Grazie del pensiero. Visto che sei così interessato a cosa faccio o non f… - lenuccia82 : Mi sono bastati 8 secondi di Mezz'ora piú per scorgere la strisciante e viscida propaganda della vetero comunista c… - _mmire : SE NON CI FOSSE STATA PMM SAREBBE FINITA MEZZ'ORA FA LA PARTITA, E NON BENE SEMPRE LEI SEMPRE LEI PMM -