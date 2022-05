Lancio di fumogeni a Salerno | vigili del fuoco costretti ad intervenire!

(Di domenica 22 maggio 2022) Incredibile quello che sta succedendo in questi minuti nel corso di Salernitana-Udinese, gara di vitale importanza per capire quale sarà il futuro dei campani nella prossima stagione. Poco dopo lo 0-4 firmato da Roberto Pereyra, è subito salita la tensione sugli spalti dopo che si sono levate delle fiamme dagli spalti. Stando alla ricostruzione di DAZN, avrebbe presolo striscione della coreografia iniziale, a seguito di un ripetutodida parte dei tifosi di casa. L’arbitro si è visto, dunque, costretto a sospendere momentaneamente il match per 6?, che poi è ripreso regolarmente al 64?, grazie anche al tempestivo intervento deidelche hanno domato le fiamme.

