La più grande carestia della storia dell'umanità è dietro l'angolo (Di domenica 22 maggio 2022) «La più grande carestia della storia causata dalla spietata invasione russa è appena dietro l'angolo». Il pesante allarme sulle conseguenze del conflitto è rilanciato dal consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, che ha ricordato che «i prezzi alimentari globali sono già aumentati del 30% lo scorso anno» e che potrebbero essere coinvolti «decine di milioni di persone nel mondo». «La Russia - ha scritto su Twitter Gerashchenko - deve essere fermata immediatamente. Il mondo ha bisogno che siano liberati i porti ucraini e che il Mar Nero sia sicuro». Sul tema del cibo è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha accusato la Russia di bloccare l'esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo: «Oggi ci ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) «La piùcausata dalla spietata invasione russa è appenal'». Il pesante allarme sulle conseguenze del conflitto è rilanciato dal consigliere del ministero'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, che ha ricordato che «i prezzi alimentari globali sono già aumentati del 30% lo scorso anno» e che potrebbero essere coinvolti «decine di milioni di persone nel mondo». «La Russia - ha scritto su Twitter Gerashchenko - deve essere fermata immediatamente. Il mondo ha bisogno che siano liberati i porti ucraini e che il Mar Nero sia sicuro». Sul tema del cibo è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha accusato la Russia di bloccare l'esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo: «Oggi ci ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Ho detto ai giocatori che siamo stati i migliori fino ad oggi, ma che dobbiamo esserlo anche domani. Ai ti… - _Morik92_ : La Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo ? Contatti tra Nedved ed Enzo Raiola per parlare di Pogba ? ma g… - PauDybala_JR : Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie ???? - jamilyasfuck : @_LOUISUN91_ direi di sì, essendo comunque grande com'è normale dai posti più lontani non riesci a vedere bene chi… - ICARUXLLS : RT @nyla_dumb: harry dopo aver scritto “Scooby Dooby doo boo poo” sapendo di essere il più grande cantautore del secolo #HarrysHouse #Harry… -