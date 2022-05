Inter, Inzaghi: “Cercheremo di mantenere i migliori ed eventualmente aggiungere qualcosa” (Di domenica 22 maggio 2022) Inter Inzaghi – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, dopo la gara contro la Sampdoria. Ecco quanto affermato. “Resta una ottima stagione, straordinaria se fosse arrivato lo scudetto. L’abbraccio dei tifosi oggi è stato sincero e meritato al gruppo. Hanno dato tutto in questa stagione. Cosa serve per fare più degli 84 punti che non sono bastati nella prossima stagione? Ne parleremo col club in settimana e ci penseremo a mente lucida. Cercheremo di mantenere i migliori senza le difficoltà della scorsa estate. E poi nel caso di aggiungere qualcosa. Ci vedremo tra martedì e mercoledì pure col presidente. Un voto alla stagione dell’Inter? Più che voto posso dire ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Simone, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, dopo la gara contro la Sampdoria. Ecco quanto affermato. “Resta una ottima stagione, straordinaria se fosse arrivato lo scudetto. L’abbraccio dei tifosi oggi è stato sincero e meritato al gruppo. Hanno dato tutto in questa stagione. Cosa serve per fare più degli 84 punti che non sono bastati nella prossima stagione? Ne parleremo col club in settimana e ci penseremo a mente lucida.disenza le difficoltà della scorsa estate. E poi nel caso di. Ci vedremo tra martedì e mercoledì pure col presidente. Un voto alla stagione dell’? Più che voto posso dire ...

