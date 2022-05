Guerra Russia-Ucraina | media | Putin scampato a un attentato due mesi fa Ergastolo per il primo militare russo processato A Mariupol il processo contro i combattenti dell’Azovstal Nuovi aiuti militari dall' Italia

(Di domenica 22 maggio 2022) Zelensky a Davos: «Manteniamo l’unità, i russi la temono». La fregata russa Makarov verso il Mar Nero. Londra: «Per i russi più morti in treche in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Missili su Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Donbass e Sumy

...dove ha tenuto una lectio magistralis sullaper gli studenti di giornalismo - in abito tradizionale tataro, il popolo autoctono della Crimea, la penisola invasa e annessa nel 2014 dalla...... così prova a sostituire i grandi brand globali con aziende nazionali, un commerciante sfida la censura: scritte contro lasulle pareti del supermercato Colloquio Usa -sull'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto sanzioni “massime” contro la Russia nel suo discorso di apertura al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, dove l’impatto economico della guerra ...Cobas, No Muos e attivisti contro l’Ufficio scolastico provinciale per il progetto della primaria di Santa Teresa di Riva che prevedeva ...