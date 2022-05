Fedez e J-Ax: dopo 4 anni di silenzio arriva l’annuncio di entrambi (Di domenica 22 maggio 2022) Pace fatta tra Fedez e J-Ax e non è come molti pensano, non si sono ritrovati dopo il problema di salute che ha avuto Federico. La verità è che Fedez e J-Ax si erano incontrati prima che arrivasse la diagnosi di tumore al pancreas, anzi si sono incontrati proprio quel giorno. dopo l’operazione hanno continuato dove avevano interrotto tutto a causa di dissapori legati all’etichetta discografica che avevano fondato. E’ sui profili social di entrambi che sono arrivate le foto della loro amicizia ritrovata. Con le stesse parole J-Ax e Fedez annunciano il loro ritorno dopo 4 anni di silenzio. Già nei giorni scorsi avevano entusiasmato i fan lasciando intendere che tutto era chiarito, l’orgoglio messo da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 maggio 2022) Pace fatta trae J-Ax e non è come molti pensano, non si sono ritrovatiil problema di salute che ha avuto Federico. La verità è chee J-Ax si erano incontrati prima chesse la diagnosi di tumore al pancreas, anzi si sono incontrati proprio quel giorno.l’operazione hanno continuato dove avevano interrotto tutto a causa di dissapori legati all’etichetta discografica che avevano fondato. E’ sui profili social diche sonote le foto della loro amicizia ritrovata. Con le stesse parole J-Ax eannunciano il loro ritornodi. Già nei giorni scorsi avevano entusiasmato i fan lasciando intendere che tutto era chiarito, l’orgoglio messo da ...

