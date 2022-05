Daredevil | l' ex-showrunner nel DCEU? La risposta di Steven DeKnight

(Di domenica 22 maggio 2022) L'ex-dista veramente lavorando a un progetto targato DC? Vediamo ladel diretto interessato. Sono anni ormai che ildi Netflix è giunto a conclusione, e l'ex-nel frattempo è stato e continua ad essere impegnato con altri progetti. Ma saranno vere le voci che uno di questi potrebbe riguardare l'universo cinematografico DC? A quanto pare, no. È stato lo stessoa rispondere su Twitter a chi tirava fuori l'argomento, dato che di recenti sono spuntati fuori dei rumor secondo cui lo sceneggiatore, produttore e regista avrebbe qualcosa a che fare con la nuova serie spin-off di peacemaker incentrata su Amanda Waller. Ma ...

Advertising

CineFacts_ : Chi di voi ha visto la serie TV di #Daredevil su Netflix? Vi è piaciuta? Il personaggio tornerà su Disney+, sempre… - badtasteit : #Daredevil: lo showrunner della serie cancellata da #Netflix condivide la sua reazione al nuovo progetto per… - marvelcinemaita : Daredevil: lo showrunner della prima stagione commenta l’annuncio della nuova serie su Disney+ - marvelcinemaita : Daredevil: lo showrunner della terza stagione commenta l’annuncio della nuova serie su Disney+ -

Sono anni ormai che ildi Netflix è giunto a conclusione, e l'ex -Steven DeKnight nel frattempo è stato e continua ad essere impegnato con altri progetti. Ma saranno vere le voci che uno di questi ...L'exdiSteven S. DeKnight non è attualmente a lavoro su nessun progetto del MCU e secondo molti, lo sceneggiatore sarebbe passato alla concorrenza, intrattenendo dei rapporti con il ...L'ex-showrunner di Daredevil Steven DeKnight sta veramente lavorando a un progetto targato DC Vediamo la risposta del diretto interessato. Sono anni ormai che il Daredevil di Netflix è giunto a ...Steven S. DeKnight ha negato ogni suo possibile coinvolgimento nel DCEU e in molti aspettano l'annuncio ufficiale del suo ritorno in Daredevil.