Dante in versione queer, a Firenze la Divina Commedia diventa street art contro i pregiudizi (Di domenica 22 maggio 2022) Messaggi di inclusione e libertà passano anche attraverso i muri decorati ad arte. Lo sanno bene gli street artists, che in questi anni si stanno adoperando per realizzare murales dedicati al tema dell'uguaglianza e dei diritti, contro gli stereotipi di genere. A Firenze ultimamente è spuntata una piccola grande opera di street art gay che rappresenta il Sommo Poeta in versione queer. Nella città culla del Rinascimento e della cultura per eccellenza, Firenze, Dante Alighieri rappresenta il poeta simbolo dell'amore e della passione, a cui ancora oggi ispirarsi. E la Divina Commedia è a tutti gli effetti il poema del trionfo di questo sentimento, che del resto pervade tutta la letteratura ...

