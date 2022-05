Controlli per la movida a Napoli, sequestri e contravvenzioni (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del reparto Mobile di Bari, hanno effettuato Controlli in zona Chiaia e nel quartiere Vomero. Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, Toledo, in corso Vittorio Emanuele, nelle piazze San Pasquale a Chiaia, Vittoria, dei Martiri, Trieste e Trento, Amendola e Galleria Umberto I hanno identificato 66 persone, controllato 25 veicoli e 12 esercizi commerciali in via Bisignano e vicoletto Belledonne a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura dinelle aree della “”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando Provinciale die personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di, con il supporto del reparto Mobile di Bari, hanno effettuatoin zona Chiaia e nel quartiere Vomero. Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, Toledo, in corso Vittorio Emanuele, nelle piazze San Pasquale a Chiaia, Vittoria, dei Martiri, Trieste e Trento, Amendola e Galleria Umberto I hanno identificato 66 persone, controllato 25 veicoli e 12 esercizi commerciali in via Bisignano e vicoletto Belledonne a ...

